Video Haber Başkan Erdoğan Prag'da! Türk vatandaşların ilgisini SABAH görüntüledi | Video
Başkan Erdoğan Prag'da! Türk vatandaşların ilgisini SABAH görüntüledi | Video

Başkan Erdoğan Prag'da! Türk vatandaşların ilgisini SABAH görüntüledi | Video

06.10.2022 | 13:57

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Avrupa ülkelerinin liderleri, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ilk toplantısı için bugün Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. Türk vatandaşları Başkan Erdoğan'ı sevgi seli eşliğinde karşıladı.

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