Başkan Erdoğan, Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı | Video
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı.
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