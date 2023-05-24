Video Haber Başkan Erdoğan: "Rehavete kapılmak yok, Pazar günü sandıkta zafere yürüyeceğiz" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Rehavete kapılmak yok, Pazar günü sandıkta zafere yürüyeceğiz" | Video

24.05.2023 | 15:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de STK ve Muhtarlar buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. 28 Mayıs seçimleri öncesi 'rehavet' uyarısı yapan Başkan Erdoğan, "Rehavete kapılmak yok. Olmazsa olmaz sandık ve sandıkta da Allah'ın izniyle zafere yürüyeceğiz. 28 mayıs'ta bizim rakibimiz CHP Genel Başkanı değil rehavettir. Bunun için zafer sarhoşluğu zehrinin yayılmasına müsade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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