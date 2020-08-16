Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. ve son gününde Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'ndaki incelemelerinin ardından yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.