Başkan Erdoğan Rize'de: "1 yılda 500 konut, 50 köy evini yapacağız" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden olumsuz etkilenen Rize Güneysu'ya geldi. Erdoğan, burada son durumu yerinde inceleyecek ve gerekli talimatları yetkililere bir kez daha verecek. Erdoğan, Cuma namazı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı. Erdoğan, "1 yıl içinde 500 konut, 50 köy evini yapacağız." dedi, yamaçlara yapılan evler konusunda da dikkat çeken uyarılarda bulundu.