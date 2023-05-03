Başkan Erdoğan Rize'de müjdeyi verdi! Yaş çay alım fiyatı belli oldu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine bugün Rize'de devam ediyor. Başkan Erdoğan, memleketinde coşkulu kalabalığa hitap etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada yaş çay alım fiyarlarını da açıkladı. Geçen yıl desteklemelerle birlikte yaş çay alım fiyatının 7 lira olduğunu berlirten Erdoğan, "Bu yıl yüzde 64 artırarak yaş çay alım fiyatını 11 lira 30 kuruş belirledik." dedi.