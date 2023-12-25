Başkan Erdoğan, Sabiha Gökçen 2. Pist Açılış Töreninde konuştu | Video

Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir" dedi.