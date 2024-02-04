Başkan Erdoğan Şahinbey Millet Camii'sinin açılışını gerçekleştirdi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te Türkiye'nin 2. büyük camisi olan Şahinbey Millet Camii'sinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan: "Gaziantep'e Şahinbey Millet Camii'si gibi büyük bir eser kazandıran belediye başkanımız ve ekibini kutluyorum." dedi.