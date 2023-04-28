Video Haber Başkan Erdoğan, Şanlıurfalılara telefonda hitap etti | Video
Başkan Erdoğan, Şanlıurfalılara telefonda hitap etti | Video

Başkan Erdoğan, Şanlıurfalılara telefonda hitap etti | Video

28.04.2023 | 16:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın telefonu aracılığıyla Şanlıurfalılara hitabında, "Sizlerin birliği, beraberliği, Türkiye'nin geneline teşmil olacaktır." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Ticaret Borsası'nda muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantı sırasında Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Bakan Bozdağ'ın telefonu aracılığıyla muhtarlara ve kanaat önderlerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerin 14 Mayıs öncesinde böyle bir gayretin içerisinde olması adeta bana da şifa kaynağı oldu. Hem dualarınızı bekliyorum hem de bu süreç içerisinde yapacağınız çalışmalar Şanlıurfa'mız için Şanlıurfa'nın şahsında da Türkiye'miz için büyük bir heyecana, uyanışa vesile olacaktır. Şanlıurfa, Türkiye'nin bu noktada adeta bir bel kemiği, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en önemli timsali. Sizlerin birliği, beraberliği, Türkiye'nin geneline teşmil olacaktır. Türkiye'nin geneli sizin birliğinizi, beraberliğinizi örnek alacaktır. Bu bakımdan 14 Mayıs Şanlıurfa'nın şahsında Türkiye için örnek teşkil edecektir."

Adalet Bakanı Bozdağ ise salonda bulunanların selamını ileterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şifa diledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin detayları: Rus turistler için yeni ödeme sistemi | Video 07:18
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin detayları: Rus turistler için yeni ödeme sistemi | Video 28.04.2023 | 17:10
Mahmut Övür | 68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi 04:26
Mahmut Övür | 68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi 28.04.2023 | 17:04
Burhanettin Duran | Birinci tur, ikinci tur ve seçim sonrası senaryoları 04:26
Burhanettin Duran | Birinci tur, ikinci tur ve seçim sonrası senaryoları 28.04.2023 | 17:01
Hilal Kaplan | Erdoğan’ın rahatsızlığı neyi tescilledi? 03:05
Hilal Kaplan | Erdoğan'ın rahatsızlığı neyi tescilledi? 28.04.2023 | 16:56
Melih Altınok | Durduramayacaklar 03:50
Melih Altınok | Durduramayacaklar 28.04.2023 | 16:52
Başkan Erdoğan, Şanlıurfalılara telefonda hitap etti | Video 01:45
Başkan Erdoğan, Şanlıurfalılara telefonda hitap etti | Video 28.04.2023 | 16:17
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! ’Güneş Motel’ olayı: Darbeyi 2 yıl geciktirdik | Video 12:19
Türkiye'nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! 'Güneş Motel' olayı: "Darbeyi 2 yıl geciktirdik" | Video 28.04.2023 | 15:53
Sudan’da tahliye uçağına saldırı! Uçağın görüntüleri paylaşıldı | Video 01:28
Sudan’da tahliye uçağına saldırı! Uçağın görüntüleri paylaşıldı | Video 28.04.2023 | 16:03
Bakan Yanık’ın programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla vatandaşlarla görüştü | Video 02:56
Bakan Yanık'ın programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla vatandaşlarla görüştü | Video 28.04.2023 | 15:34
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 06:25
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 28.04.2023 | 15:11
Bakan Kirişçi: “İHA’ları yangınla mücadelede kullanan Avrupa’da ilk ülkeyiz” | Video 02:54
Bakan Kirişçi: “İHA’ları yangınla mücadelede kullanan Avrupa’da ilk ülkeyiz” | Video 28.04.2023 | 15:14
Bakan Kurum: Yine Bağcılar’da, örnek olacak bir dönüşüm başlatıyoruz | Video 11:42
Bakan Kurum: "Yine Bağcılar’da, örnek olacak bir dönüşüm başlatıyoruz" | Video 28.04.2023 | 14:41
Firari terörist Rasim Akyol, İstanbul Havalimanı’na getirildi | Video 00:45
Firari terörist Rasim Akyol, İstanbul Havalimanı'na getirildi | Video 28.04.2023 | 14:53
Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi | Video 11:58
Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi | Video 28.04.2023 | 14:41
Baykar Mühendisi Burak Özbek: KEMANKEŞ, milli SİHA’ların taarruzu gücünü bir üst seviyeye çıkaracak | Video 04:11
Baykar Mühendisi Burak Özbek: "KEMANKEŞ, milli SİHA'ların taarruzu gücünü bir üst seviyeye çıkaracak" | Video 28.04.2023 | 14:06
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza | Video 05:02
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza | Video 28.04.2023 | 13:52
Savunma Sanayi Başkanı Demir TEKNOFEST’i ziyaret etti | Video 05:34
Savunma Sanayi Başkanı Demir TEKNOFEST’i ziyaret etti | Video 28.04.2023 | 12:09
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: Bize köstek olmaya niyetlenenler var | Video 07:29
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: "Bize köstek olmaya niyetlenenler var" | Video 28.04.2023 | 12:27
Bakan Kurum: ’Yarısı Bizden’ kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık 01:10
Bakan Kurum: "'Yarısı Bizden' kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık" 28.04.2023 | 12:09
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: Demirtaş terörist ve bölücüdür | Video 18:57
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Demirtaş terörist ve bölücüdür" | Video 28.04.2023 | 12:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA