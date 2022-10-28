Başkan Erdoğan Sason'daki şehit babası ile telefonla görüşerek başsağlığında bulundu | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanarak hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt ile telefon ile görüşerek başsağlığında bulundu.
Bozkurt da, "Çok teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun. Vatan sağ olsun. Canımız devletimize fedaya hazırdır" ifadesini kullandı.
Ardından kaç çocuğu olduğunu soran Başkan Erdoğan'a 7 çocuğu olduğunu belirten şehidin babası Nazmi Bozkurt, 7 çocuğunun olduğunu birinin şehit olduğunu ve 6 çocuğunu kaldığını söyleyerek hepsini vatan uğruna feda etmeye hazır olduğunu söyledi.