Video Haber Başkan Erdoğan Sason'daki şehit babası ile telefonla görüşerek başsağlığında bulundu | Video
Başkan Erdoğan Sason'daki şehit babası ile telefonla görüşerek başsağlığında bulundu | Video

Başkan Erdoğan Sason'daki şehit babası ile telefonla görüşerek başsağlığında bulundu | Video

28.10.2022 | 12:00

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanarak hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt ile telefon ile görüşerek başsağlığında bulundu.

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Aşağı Mahalle taziye evinde şehidin babası ve yakınlarıyla bir araya gelen AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'in aracılığıyla şehit piyade uzman çavuş Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt ile telefonda görüşme yaparak acılarını paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin inşallah. Mekanı cennet olsun. Rabb'im cennetinde sizleri şehidimizle buluştursun inşallah" dedi.

Bozkurt da, "Çok teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun. Vatan sağ olsun. Canımız devletimize fedaya hazırdır" ifadesini kullandı.

Ardından kaç çocuğu olduğunu soran Başkan Erdoğan'a 7 çocuğu olduğunu belirten şehidin babası Nazmi Bozkurt, 7 çocuğunun olduğunu birinin şehit olduğunu ve 6 çocuğunu kaldığını söyleyerek hepsini vatan uğruna feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

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