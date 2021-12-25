Başkan Erdoğan: "Şehirlerimize hizmet götürürken asla ayrım yapmadık, yapmıyoruz" | Video
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Başkan Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.