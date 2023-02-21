Başkan Erdoğan, "Şehirlerimizi bütünüyle yenilemek için çalışacağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Dün Hatay merkezli 6.4 ve 5.8’lik depreme Kahramanmaraş’ta yakalandık. Bilim insanları 6 Şubat’taki depremi dünyada karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak kaydediyorlar. Yıkımın şiddetini bizzat yerinde görme fırsatımız oldu. Birileri önemsizleştirmek istese de insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biri olduğu gerçektir. Yaralarımızı sarmaya hayata yeniden tutunmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız depremlerde yüreğimize ateş düştü. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Osmaniye'de bin 30 vatandaşımızı toprağa verirken, 2606 yaralımız var. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar niyaz ederim" dedi.