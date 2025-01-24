Video Haber Başkan Erdoğan: "Şehirlerimizi eskisinden daha güzel hale getireceğiz" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Şehirlerimizi eskisinden daha güzel hale getireceğiz" | Video

24.01.2025 | 15:21

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 1 ilde inşa ve ihya çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha güzel, güvenli ve dayanıklı hale getirene kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

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