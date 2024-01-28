Video Haber Başkan Erdoğan: "Şehirlerimizin kaybedecek bir günü yok" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Şehirlerimizin kaybedecek bir günü yok" | Video

28.01.2024 | 15:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren, istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. Şehirlerimizin kaybedecek bir günü yok. 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

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