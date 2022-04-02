Video Haber Başkan Erdoğan şehit aileleriyle iftarda buluştu | Video
Başkan Erdoğan şehit aileleriyle iftarda buluştu | Video

Başkan Erdoğan şehit aileleriyle iftarda buluştu | Video

02.04.2022 | 19:05

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Başkan Erdoğan İstanbul’da şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi. Detaylar A Haber’de…

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