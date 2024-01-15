Başkan Erdoğan, şehit Müslüm Özdemir'in babasıyla telefonda görüştü | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in babası Ali Özdemir ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.