Video Haber Başkan Erdoğan şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile görüştü | Video
08.04.2021 | 19:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti | Video 00:46
Başkan Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti | Video 08.04.2021 | 19:56
Başkan Erdoğan şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile görüştü | Video 00:45
Başkan Erdoğan şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile görüştü | Video 08.04.2021 | 19:53
Bir CHP klasiği! Esenyurt Meclisi’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı! | Video 00:25
Bir CHP klasiği! Esenyurt Meclisi’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı! | Video 08.04.2021 | 19:48
Ankara’da “Kızılırmak suyu” tartışması… “Kızılırmak’ın suyu zehirli” polemiği | Video 01:36
Ankara’da “Kızılırmak suyu” tartışması… “Kızılırmak’ın suyu zehirli” polemiği | Video 08.04.2021 | 19:41
İstanbul Eyüpsultan’da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu | Video 00:57
İstanbul Eyüpsultan’da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu | Video 08.04.2021 | 18:39
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çiftlik kurdu: Artık ‘Yumurtacı Coşkun’ diyecekler! | Video 00:53
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çiftlik kurdu: Artık ‘Yumurtacı Coşkun’ diyecekler! | Video 08.04.2021 | 18:24
Son dakika haberi: Gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye getirildi | Video 02:26
Son dakika haberi: Gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye getirildi | Video 08.04.2021 | 18:11
Son dakika! Emekli amiraller için ek süre talebi | Video 01:19
Son dakika! Emekli amiraller için ek süre talebi | Video 08.04.2021 | 17:16
Esenyurt meclisinde basına engel! Zorla meclisten çıkardılar | Video 00:25
Esenyurt meclisinde basına engel! Zorla meclisten çıkardılar | Video 08.04.2021 | 17:03
Mahmut Övür | ABD Büyükelçiliği, Montrö için kimlerle görüştü? 04:22
Mahmut Övür | ABD Büyükelçiliği, Montrö için kimlerle görüştü? 08.04.2021 | 15:56
Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı 05:54
Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı 08.04.2021 | 14:51
Okan Müderrisoğlu | Asli gündem mi demiştiniz! 04:19
Okan Müderrisoğlu | Asli gündem mi demiştiniz! 08.04.2021 | 14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Megabank fikri yapılabilir 05:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Megabank fikri yapılabilir" 08.04.2021 | 12:44
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 14:09
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 08.04.2021 | 12:36
Yavuz Donat | Manşet... Şehzadeler şehrinden 05:01
Yavuz Donat | Manşet... Şehzadeler şehrinden 08.04.2021 | 11:54
Haşmet Babaoğlu | Hepsi sadece vesayetçi! 02:55
Haşmet Babaoğlu | Hepsi sadece vesayetçi! 08.04.2021 | 11:49
Mehmet Barlas | Siyasette 2023 seçimlerine kadar sürecek bir sertlik başlıyor 02:19
Mehmet Barlas | Siyasette 2023 seçimlerine kadar sürecek bir sertlik başlıyor 08.04.2021 | 11:00
Engin Ardıç | Saltanat 03:44
Engin Ardıç | Saltanat 08.04.2021 | 10:55
Müge Anlı 8 Nisan 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da esrarengiz ölümle ilgili şok yeni görüntüler 12:23
Müge Anlı 8 Nisan 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da esrarengiz ölümle ilgili şok yeni görüntüler 08.04.2021 | 10:37
SON DAKİKA: İşten çıkarma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Kod-29 mağduriyeti ortadan kalktı 03:54
SON DAKİKA: İşten çıkarma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Kod-29 mağduriyeti ortadan kalktı 08.04.2021 | 09:46

Başkan Erdoğan şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile görüştü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA