Başkan Erdoğan, şehit Tortumlu'nun ailesine telefonda başsağlığı diledi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi | Video 24.10.2021 | 00:07
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Almanlar, Çekya’daki benzin istasyonlarında kuyruğa neden oluyor | Video 23.10.2021 | 21:30
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Meksika’da kartel ve güvenlik güçleri çatıştı: 2 ölü | Video 23.10.2021 | 21:05
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Bill Gates’in yatı Didim açıklarında demirledi | Video 23.10.2021 | 18:09
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Engin Ardıç | Zoo 23.10.2021 | 17:37
04:01
Mahmut Övür | İran’ın kritik göç ve terör bakışı 23.10.2021 | 17:35
38:39
Başkan Erdoğan Eskişehir programı kapsamında vatandaşlara seslendi 23.10.2021 | 16:53
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Başkan Erdoğan "Sen anasın da Yasin Börü'nün anası ana değil mi?" 23.10.2021 | 16:42
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Türkiye - Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun ilk toplantısı yapıldı 23.10.2021 | 15:18
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Hasan Basri Yalçın | Türkiye’ye parmak sallayanlar 23.10.2021 | 14:52
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Mehmet Barlas | Putin de ‘Dünya değişti’ diyor 23.10.2021 | 12:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun babasıyla telefonla görüşerek başsağlığı mesajını iletti.