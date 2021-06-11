Başkan Erdoğan, Şehriban Hatun Camii açılışına katıldı | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii açılışına katıldı. Erdoğan burada kentsel dönüşüm mesajı verdi ve "Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım" dedi. Erdoğan, "Siz bu sözü ben veriyorum" ifadelerini kullandı.