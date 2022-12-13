Başkan Erdoğan sel bölgesinde afetten etkilenen vatandaşla telefonda konuştu | Video
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan Antalya'nın Kumluca ilçesinde afetten etkilenen vatandaşla telefonda konuştu.