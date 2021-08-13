Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 27 can kaybının olduğu sel bölgesine gidiyor. Kastamonu'da 25 Sinop'ta 2 can kaybının olduğu sel felaketiyle ilgili seferberlik başlatılırken Erdoğan'ın bölgedeki çalışmaları incelemek üzere Kastamonu Bozkurt'a gideceği belirtildi.