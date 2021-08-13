Video Haber Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor

Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor

Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
13.08.2021 | 10:32

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 27 can kaybının olduğu sel bölgesine gidiyor. Kastamonu'da 25 Sinop'ta 2 can kaybının olduğu sel felaketiyle ilgili seferberlik başlatılırken Erdoğan'ın bölgedeki çalışmaları incelemek üzere Kastamonu Bozkurt'a gideceği belirtildi.

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