Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 27 can kaybının olduğu sel bölgesine gidiyor. Kastamonu'da 25 Sinop'ta 2 can kaybının olduğu sel felaketiyle ilgili seferberlik başlatılırken Erdoğan'ın bölgedeki çalışmaları incelemek üzere Kastamonu Bozkurt'a gideceği belirtildi.