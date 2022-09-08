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Mahmut Övür | Akşener masayı dağıtmak mı istiyor? 08.09.2022 | 15:51
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04:00
Mehmet Barlas | Avrupa'nın gıda krizi, Putin ve Erdoğan'ın elinde 08.09.2022 | 15:29
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Başkan Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu | Video 08.09.2022 | 15:03
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İmamoğlu Akşener'i zabıta tören mangasıyla karşıladı | Video 08.09.2022 | 14:10
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Başkan Erdoğan Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı | Video 08.09.2022 | 11:16
03:15
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Mersin’deki yangında Gece görüşlü helikopterler görev başında | Video 08.09.2022 | 00:43
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03:02
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Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı | Video 07.09.2022 | 23:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da | Video 07.09.2022 | 22:26
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Tarsus 'ta ırmakta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekibince kurtarıldı | Video 07.09.2022 | 22:07
05:33
Son dakika: İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a dava! | Video 07.09.2022 | 19:10
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Gaziantep’te pos tefecilerine operasyonu | Video 07.09.2022 | 18:26
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Mehmet Barlas | 6-7 Eylül olaylarının hatırlattıkları 07.09.2022 | 16:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'ın Sisak kentinde İslam Kültür Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Açılış töreninde Başkan Erdoğan'a Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü verildi.