Video Haber Başkan Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu | Video
Başkan Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu | Video

Başkan Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu | Video

08.09.2022 | 15:03

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'ın Sisak kentinde İslam Kültür Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Açılış töreninde Başkan Erdoğan'a Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü verildi.

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