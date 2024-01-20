Başkan Erdoğan: "Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı" | Video

AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef son 5 yılda İstanbul yeniden o eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Tüm dünyanın gözbebeği olan bu güzel şehir, 5 yıl gibi çok kısa sürede, neredeyse çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı" dedi.