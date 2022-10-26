Başkan Erdoğan: "Spor, barış atmosferinin güçlenmesine katkı sağlıyor" | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Avrupa Konseyi Spor Bakanları Konferansı'na video mesaj gönderdi. Spora yönelik yatırımların günden güne arttığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Sporcularımızın uluslararası spor müsabakalarında farklı branşlarda elde ettiği başarıları spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de insanımıza sporu sevdirecek, Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Spor, barış atmosferinin güçlenmesine katkı sağlıyor." dedi.