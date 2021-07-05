Başkan Erdoğan 'Suyun Gücü Milletle Buluşuyor' töreninde toplu açılış kurdelesini kesti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katılarak önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 adet barajı, 423 göleti, 590 adet hidroelektrik santralini, 1457 sulama tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık. Son 3 yılda su alanında 41 milyar liralık yatırım yaptık." dedi.