Video Haber Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te Kızılelma'ya imza attı | Video
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te Kızılelma'ya imza attı | Video

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te Kızılelma'ya imza attı | Video

03.09.2022 | 16:18

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te Kızılelma'ya imza attı.

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