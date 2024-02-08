Başkan Erdoğan: "Terör örgütleriyle siyasi yönlendirme çabaları bitmiyor" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 2 bin 798 afet konutunun hak sahibine teslimi gerçekleşti. Programda önemli açıklamalarda da bulunan Başkan Erdoğan, "Sizler de takip ediyorsunuz, terör örgütleri üzerinden ülkemize istikamet verme, toplumu huzursuz etme, siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Hem sınırlarımızın ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar, tahrikler, tuzaklar boşuna değildir. Hepsi de bu amaca hizmet etmek üzere yazılmış aynı senaryonun bir parçası olarak tedavüle konmuş araçlardır. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var. O da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır." ifadelerini kullandı.