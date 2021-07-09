Başkan Erdoğan "Terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre ettiler"

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan sözlerine Diyarbakır annelerini ziyaret edeceğini söylerek başladı. Erdoğan "Bu kahraman aileleri ziyaret ederek, haklı davalarında yanlarında olduğumuz gerçeğini ortaya koyacağız. 688 gündür mücadeleleriyle ülkemizdeki sözde insan hakları kuruluşlarının iki yüzlülüğünü gösterdiler. Terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre ettiler." dedi.