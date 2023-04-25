Başkan Erdoğan Togg direksiyonunda! O pankartı görünce otomobili durdurdu: Bu millet ne zeki!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'ne yerli otomobil Togg'u kullanarak geldi. Erdoğan, yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanlara el sallayarak karşılık verdi. Bazı pankartları okuyan Erdoğan, "Son gaz devam ama Togg elektrikli" yazılı pankarta, "Bu millet ne zeki" yorumunu yaptı.
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