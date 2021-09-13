Başkan Erdoğan TOGG için tarih verdi ve ekledi "Dünyanın 1 numarası olacağız" | Video

Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan törende Akıncı, Milli Muharip Uçak ve TOGG ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Dünyanın 1 numarası olacağız" dedi.