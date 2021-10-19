Video Haber Başkan Erdoğan; Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan; Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan; Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü | Video

19.10.2021 | 19:35

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togo, Burkina Faso ve Liberya Cumhurbaşkanları ile görüştü.

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