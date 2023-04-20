Video Haber Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı'nda açılışa katıldı | Video
Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı'nda açılışa katıldı | Video

Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı'nda açılışa katıldı | Video

20.04.2023 | 15:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan 5 birimin açılış programında konuştu.

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