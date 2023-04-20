Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı'nda açılışa katıldı | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan 5 birimin açılış programında konuştu.
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