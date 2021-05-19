Başkan Erdoğan, 'turistlere serbest vatandaşa yasak' algısına tepki gösterdi | Video
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Başkan Erdoğan, "Turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerden vurmasına yönelik kampanyadır." diye konuştu.