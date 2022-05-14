Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Medya Toplantısı'na mesaj gönderdi: "Dijital faşizm tehdit unsuru haline gelmiştir" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:02
06:34
00:11
03:07
Salihli’yi sağanak vurdu, yollar göle döndü | Video 13.05.2022 | 23:08
01:36:22
01:32
Hindistan’da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı | Video 13.05.2022 | 22:46
04:30
08:36
17:48
02:29
00:46
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası | Video 13.05.2022 | 18:38
09:12
01:46
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Video 13.05.2022 | 18:05
03:27
Son Dakika: MSB: Suriye'nin Kuzeyinde 52 terörist öldürüldü | Video 13.05.2022 | 17:07
01:49
Son Dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Video 13.05.2022 | 16:11
01:11
06:18
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video 13.05.2022 | 14:13
00:33
00:15
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı | Video 13.05.2022 | 13:12
05:02
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG/PKK tepkisi | Video 13.05.2022 | 11:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı’na bir video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, “Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir” dedi.