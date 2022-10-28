Video Haber Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor | Video
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor | Video

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor | Video

28.10.2022 | 14:11

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinde Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım" çağrısı yapacak.

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