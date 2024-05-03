Başkan Erdoğan: Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurması örnek teşkil edecek
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde açıklamalarda bulundu. İsrail ile ticaretin durdurulması kararına değinen Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin bu hamlesi, mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir." dedi.
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