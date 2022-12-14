Başkan Erdoğan, Türkmenistan ve Azerbaycan liderleri ile görüşüyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir yıllık aranın ardından Türkmenistan'ı ziyaret ediyor. Başkan Erdoğan, iki gün sürecek ziyareti kapsamında Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Ziyaretin gündemi Türkmen gazının dünya pazarına taşınması olacak. Öte yandan Erdoğan, Avaza'da Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.