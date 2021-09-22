Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkevi'nde görüştü.Görüşmede, konuk Devlet başkanının heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.