Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’le görüştü | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile barış çabaları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
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