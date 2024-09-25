Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’le görüştü | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile barış çabaları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.