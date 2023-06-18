Başkan Erdoğan, üs bölgesindeki askerlerle telefonda görüştü: Sizlerin duruşu milletin huzuru olacak | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla askerlere hitap etti. Başkan Erdoğan, "Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır." dedi.