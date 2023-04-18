Başkan Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle sohbet etti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle buluştu. Gençlerle sohbet eden Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üsküdar Nevmekan’da bir Ramazan akşamı…Sohbetimize keyif katan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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