Video Haber Başkan Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle sohbet etti | Video
Başkan Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle sohbet etti | Video

Başkan Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle sohbet etti | Video

18.04.2023 | 08:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle buluştu. Gençlerle sohbet eden Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üsküdar Nevmekan’da bir Ramazan akşamı…Sohbetimize keyif katan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan, Üsküdar Nevmekan’da gençlerle sohbet etti | Video 09:54
Başkan Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle sohbet etti | Video 18.04.2023 | 08:09
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın finali Başkan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi | Video 00:54
Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi | Video 18.04.2023 | 08:09
Almanya’da bir Türk özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı satın aldı | Video 02:09
Almanya'da bir Türk özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı satın aldı | Video 17.04.2023 | 23:41
Akşener, ’Babacan karşı çıktı’ deyip ’Masa’ krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti | Video 02:10
Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti | Video 17.04.2023 | 22:31
CHP’li milletvekilinden partililere: CHP’nin adayına oy vermeyeceksen kapı orada! | Video 00:31
CHP'li milletvekilinden partililere: CHP'nin adayına oy vermeyeceksen kapı orada! | Video 17.04.2023 | 22:02
Kadir Gecesi’ndeki siyasi propagandaya vatandaşlardan tepki | Video 00:40
Kadir Gecesi’ndeki siyasi propagandaya vatandaşlardan tepki | Video 17.04.2023 | 21:59
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak... | Video 06:23
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak... | Video 17.04.2023 | 18:42
Son dakika | Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’ta milletim Kandil’e prim vermeyecek | Video 23:29
Son dakika | Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta milletim Kandil'e prim vermeyecek | Video 17.04.2023 | 18:07
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Başkanı açıkladı! Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu! | Video 02:41
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Başkanı açıkladı! Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu! | Video 17.04.2023 | 16:08
İstanbul Finans Merkezi açıldı! Başkan Erdoğan: 10 yıllık çetin bir mücadelenin ürünü | Video 41:11
İstanbul Finans Merkezi açıldı! Başkan Erdoğan: "10 yıllık çetin bir mücadelenin ürünü" | Video 17.04.2023 | 15:38
İçişleri Bakanı Soylu: “Türkiye’deki terörist sayısı 86’ya düştü” | Video 06:50
İçişleri Bakanı Soylu: “Türkiye’deki terörist sayısı 86’ya düştü” | Video 17.04.2023 | 14:54
Bakan Nebati’den İstanbul Finans Merkezi açıklaması: Dünyanın en önde gelenlerinden olacak | Video 12:35
Bakan Nebati'den İstanbul Finans Merkezi açıklaması: "Dünyanın en önde gelenlerinden olacak" | Video 17.04.2023 | 14:54
İstanbul Finans Merkezi açıldı! Bakan Kurum: İFM, Londra ve New York ile rekabet edecek | Video 05:47
İstanbul Finans Merkezi açıldı! Bakan Kurum: "İFM, Londra ve New York ile rekabet edecek" | Video 17.04.2023 | 14:52
HDP’li Serhat Eren’den terör örgütü elebaşı Öcalan’a özgürlük talebi | Video 00:58
HDP'li Serhat Eren'den terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük talebi | Video 17.04.2023 | 14:36
Bakan Akar açıkladı! Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi | Video 05:25
Bakan Akar açıkladı! Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi | Video 17.04.2023 | 13:33
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener açıkladı! 4 milyon seçmen ilk kez oy kullanacak | Video 11:59
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener açıkladı! 4 milyon seçmen ilk kez oy kullanacak | Video 17.04.2023 | 13:50
Haşmet Babaoğlu | Böyle sürmez, süremez... 02:54
Haşmet Babaoğlu | "Böyle sürmez, süremez..." 17.04.2023 | 13:38
Melih Altınok | Özal sonrası Türkiye’yi vadediyorlar 04:39
Melih Altınok | Özal sonrası Türkiye'yi vadediyorlar 17.04.2023 | 13:36
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu’nun ekonomi vaatlerine neden inanılmıyor? 04:45
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu'nun ekonomi vaatlerine neden inanılmıyor? 17.04.2023 | 13:30
TCG Anadolu ziyarete açıldı: Vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı | Video 05:37
TCG Anadolu ziyarete açıldı: Vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı | Video 17.04.2023 | 13:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA