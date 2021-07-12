Başkan Erdoğan "Utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: "Srebrenitsa Katliamı için andığımız Boşnak kardeşlerimize de rahmet diliyorum. Öte yandan Avrupa'dan Kanada'ya bize her seferinde özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki ayıplar da birer birer dökülüyor." ifadelerini kullandı