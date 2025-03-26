Video Haber Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret eden şüpheli tutuklandı | Video
Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret eden şüpheli tutuklandı | Video

Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret eden şüpheli tutuklandı | Video

26.03.2025 | 06:08

Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları sürüyor. Söz konusu soruşturmaları, İstanbul Valiliği'nin "İstanbul'da kamu düzenini muhafaza etmek oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 24-27 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır" kararına uymayarak Saraçhane'de izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri sırada, Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli slogan atıldığı tespit edilmişti.

Söz konusu izinsiz eylemlerde Cumhurbaşkanı'na ve ailesini hakaret ederek o anları sosyal medya hesabından paylaşan B.G.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.G.Y., 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan dolayı tutuklanması talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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