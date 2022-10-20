Başkan Erdoğan ve Aliyev arasındaki altın makas diyaloğu programa damga vurdu | Video
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Azerbaycan'ın, işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 'Havalimanı Azerbaycan'a ve tüm dünyaya hayırlı olsun' ifadelerini kullandı. Öte yandan, açılış sırasında Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında geçen diyalog programa damga vurdu.