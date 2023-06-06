Başkan Erdoğan ve kabine üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret: "Şahlanış döneminin başlangıcı olacak!" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabine, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemizle birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktasına getireceğiz." ifadelerini kullandı.