Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesinde | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, deprem bölgesi olan Gaziantep Nurdağı'nda geldi. Başkan Erdoğan burada depremzede vatandaşlarla konuşup bilgi aldı.