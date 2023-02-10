Başkan Erdoğan "Vefat sayısı 18 bin 991'e yükseldi, 76 binden fazla kişi tahliye edildi" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerle ilgili incelemede bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Çadırkentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etti. Bölgedeki incelemelerinin ardından depreme ilişkin son bilgileri paylaşan Başkan Erdoğan "Depremlerde 10 ilimizde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Yaralı sayısı 75 bin 523'e ulaştı. 76 binden fazla kişi tahliye edildi." açıklamasında bulunarak isteyen depremzedelere 1 yıl boyunca kira desteği verileceğini belirterek, "Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız." dedi.