Video Haber Başkan Erdoğan: "Yeni anayasa ile ilgili hazırlığımız bitmek üzere" | Video

Başkan Erdoğan: "Yeni anayasa ile ilgili hazırlığımız bitmek üzere" | Video

Başkan Erdoğan:
07.05.2021 | 14:20

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Anayasa ile ilgili hazırlığımız bitmek üzere, hazırlıklarımızı her kesim ile paylaşacağız." şeklinde konuştu.

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