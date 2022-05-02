Başkan Erdoğan, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şemdinli ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki görevli jandarmalara telefonda hitap ederek, "Sizler hassas bir yerde, sınır boylarında hamdolsun ülkemize sağdan soldan girmek isteyenlere karşı bütün varlığınızla kendinizi buraya feda ediyorsunuz" dedi.