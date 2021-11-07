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Fatih Terim, Karagümrük maçı sonrası konuştu | Video 08.11.2021 | 00:15
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Başkan Erdoğan'a Batman'da anlamlı hediye | Video 07.11.2021 | 22:03
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Son dakika! Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı | Video 07.11.2021 | 17:37
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Bingöl’de şehide saygı, Lütfü Türkkan'a tepki mitingi | Video 07.11.2021 | 15:25
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Gayrettepe-Havalimanı metro hattında test sürüşü yarın yapılacak | Video 07.11.2021 | 12:45
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Son dakika! İYİ Parti'de Lütfü Türkkan görevden alındı | Video 07.11.2021 | 11:27
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Meteoroloji'den sisli hava uyarısı! 07.11.2021 | 09:32
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Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Evlilik poz kaldırmaz! 06.11.2021 | 17:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman’da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma Programı"na katıldı. Programda Başkan Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte çizildiği resim hediye edildi.